Группа «Самолет» вручила 18 тысяч ключей от новых квартир в Подмосковье за год

В этом году «Самолет» ввел в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Это 131 корпус в Московском и Петербургском регионах, а также в Тюмени. Для юных жителей проектов открыли пять школ и три детских сада.

Всего с начала года ключи от квартир получили более 31 тысяч покупателей. Из них 8,9 тысячи — в Москве, 18,5 тысячи — в Подмосковье и 3,4 тысячи — в других регионах.

Большое внимание застройщик уделил социальной инфраструктуре. Так, в новые школы и сады пошли 6,7 тысячи ребят. Самое крупное учреждение заработало в Домодедове в ЖК «Прибрежный парк». Там открыли школу на 1,6 тысячи мест. Кроме того, в ЖК «Пригород Лесное» заработала поликлиника для детей и взрослых на тысячу посещений в день. В ЖК «Люберцы» возвели пожарное депо.

В этом году компания начала строительство в четырех новых регионах: в Уфе, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

В рамках программы по расселению аварийных домов новое жилье получили более 130 семей.

«Самолет» остается лидером в России по строительству жилья. Среди московских девелоперов компания находится на первом месте в рейтинге доверия.