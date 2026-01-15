Группа «Самолет» переселит из аварийного жилья еще 455 семей в Подмосковье

В 2026 году группа «Самолет» переселит из аварийного жилья более 850 семей. Они получат новые комфортные квартиры в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. С начала действия программы жилье обновили более 4,5 тысячи человек.

Группа «Самолет» работает по единому стандарту в каждом регионе. С каждым жителем аварийного или ветхого дома проводится индивидуальная работа. С собственниками ведут переговоры, в ходе которых выясняют их пожелания. На выбор им предлагают денежную компенсацию или новое жилье.

С 2022 году девелопер участвует в программе Комплексного развития территорий в Подмосковье. За это время новое жилье получили 199 семей. В прошлом году расселили еще 100 помещений обшей площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров. В этом году новые квартиры получат еще 455 семей.