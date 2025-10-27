Группа «Самолет» открыла сбор заявок на новый вид облигаций

Группа «Самолет» открыла сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П21 объемом до трех миллиардов рублей. Инвестор также получает возможность по истечении полугода обменять их на акции компании.

Облигации с возможностью обращения в акции — это инновационный инструмент для российского рынка, рассказала финансовый директор группы «Самолет» Нина Голубничая.

«Подобный инструмент позволяет инвесторам получить уникальную опцию, комбинирующую в себе регулярный купонный доход, но в то же время и возможность участия в потенциале роста стоимости акции „Самолета“, которая, по консенсус оценке аналитиков, недооценена в текущих рыночных условиях», — сказала она.

Финансовый инструмент позволит «Самолету» протестировать новые возможности, а также привлечь средства, которые компания планирует направить на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга.

Заявки на облигации будут принимать с 27 по 30 октября. Срок обращения составит 3,1 года, а купонный период — 30 дней. Ориентир по ставке — не выше 13% годовых.

Группа компаний «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере protech и девелопмента. Внешняя оценка активов составляет 873 миллиарда рублей. Это системообразующее предприятие страны, которое занимается первое место в России по объему текущего строительства.