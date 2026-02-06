Группа компаний «Пластик Он Лайн» представит свои новинки на авиационном салоне
Группа компаний «Пластик Он Лайн» примет участие в «Национальном авиационном инфраструктурном салоне» (НАИС), который откроется 4 февраля в московском «Крокус Экспо».
Генеральный директор предприятия из города Красноармейска Дмитрий Кульков отметил, что участие в таком мероприятии — большая честь и новые возможности. «У нас уже есть опыт: в прошлом году мы впервые представляли здесь свою продукцию, и это был настоящий прорыв. Мы воплотили новые идеи и нашли партнеров», — рассказывает Дмитрий.
На стенде компании можно будет увидеть уже известные изделия: бейджи, ленты, обложки и папки для документов, а также компактные флаконы с гелями, шампунями и антисептиками. Но главное — новинки, такие как «жидкий утюг» и зубная паста в таблетках. Эти товары запустили в прошлом году, и они уже получили много положительных отзывов.
Выставка закроется вечером 5 февраля.