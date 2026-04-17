Группа компаний «Пластик Он Лайн» подвела итоги первого квартала

В первом квартале 2026 года предприятие Группы компаний «Пластик Он Лайн», расположенное в городском округе Пушкинский, город Красноармейск, на улице Академика Янгеля, показало выдающиеся результаты. За три месяца завод выпустил почти полмиллиона товаров, что вдвое больше показателей предыдущих периодов. Такой объем производства стал рекордным за последние несколько лет.

Предприятие специализируется на производстве разнообразных товаров, включая гели для мытья поверхностей, освежители воздуха, средства гигиены и медицинские изделия. Всего в ассортименте завода представлено около двухсот наименований продукции. Лучшие образцы товаров были представлены на международной выставке SobmaExport, которая прошла в «Крокус Экспо».

Представитель компании Екатерина Трофимова сообщила, что мощностями предприятия заинтересовались крупные торговые сети и аптеки. Сейчас с ними ведутся переговоры о заключении контрактов. Предприятие уже имеет опыт сотрудничества с такими известными торговыми марками, как «Самокат», «Яндекс Лавка», «Подружка» и другими.

По словам Екатерины Трофимовой, предприятие готовится к участию в новой выставке в Казахстане. Это является частью планов по выходу на рынок Средней Азии. Генеральный директор Дмитрий Кульков подчеркнул, что участие в важной выставке стало возможным благодаря поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.