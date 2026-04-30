Группа компаний «Каллисто» в Подмосковье привлекла 700 млн рублей на развитие

Группа компаний «Каллисто», известная под брендом CALLISTO VISION, собирается вложить 700 миллионов рублей в развитие своего бизнеса. Эти средства пойдут на расширение производственных мощностей, развитие продуктовой линейки и укрепление позиций на экспортных рынках.

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что компания активно развивается и наращивает компетенции на фоне растущего спроса на системы маркировки. «Каллисто» уже работает более чем с 150 высокоскоростными линиями в России, а ее проекты реализованы не только в российских регионах, но и за рубежом, включая Узбекистан и Саудовскую Аравию.

По словам зампреда Екатерины Зиновьевой, за 2025 год на решениях компаний Группы было промаркировано более 6 миллиардов единиц потребительской продукции в пищевой, фармацевтической и других отраслях.

Одна из флагманских технологий CALLISTO VISION — собственные решения для лазерной маркировки напитков в алюминиевой банке на сверхвысоких скоростях до 80 тысяч единиц в час. Технология позволяет прожигать код на открывающем ключике банки без применения клейких стикеров. Решение защищено патентами в трех юрисдикциях, готовятся к регистрации патенты еще в шести.

Генеральный директор ГК «Каллисто» Павел Булгаков заявил, что компания видит себя ведущим участником мирового рынка маркировки и планирует ряд сделок по слиянию и поглощению как на российском рынке, так и с зарубежными партнерами из дружественных России стран.