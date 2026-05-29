Группа компаний «ХимРар» откроет новый производственный комплекс

Группа компаний «ХимРар» запустила новый производственный комплекс в городе Химки. Здесь будут производить активные фармацевтические субстанции. Инвестиции в проект составили два миллиарда рублей. Современное оборудование и высокий уровень оснащения позволяют комплексу полностью соответствовать требованиям и стандартам GMP.

Компания «ХимРар» была основана в 1991 году советским химиком, лауреатом Государственной премии СССР Александром Иващенко. Сегодня предприятие продолжает развиваться под руководством его сына Андрея Иващенко и внука Ильи Иващенко.

В период пандемии COVID-19 компания быстро разработала и выпустила отечественный препарат «Авифавир». Теперь «ХимРар» запустила производство фармацевтических субстанций, что позволит наладить полный цикл производства инновационных препаратов для лечения онкологии, ВИЧ/СПИДа, гепатита С, метаболических заболеваний и болезней центральной нервной системы.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подчеркнул: «Наша с вами задача — практически полностью заместить все активные фармсубстанции, которые используются в лекарствах, производимых в России, и делать АФС внутри страны».

Новый производственный комплекс будет выпускать до 50 тонн фармацевтических субстанций ежегодно. Он расположен на территории бизнес-центра «Технопарк Аврора».