Группа компаний «Гофромир» отмечает 27-летие

Группа компаний «Гофромир», которая объединяет производство гофроупаковки в Солнечногорском районе, типографию «Принтомир» в Ногинске и новое направление — производство воздушно-пузырчатой пленки, отмечает свое 27-летие.

Производство воздушно-пузырчатой пленки — направление, которому всего два года, но оно уже демонстрирует активный рост. В ноябре прошлого года компания впервые преодолела рубеж в 1 миллион квадратных метров пузырьковой пленки в месяц. На этот год заложен план в 15 миллионов «квадратов».

Спрос на такую пленку и гофроупаковку подстегивает бурный рост маркетплейсов и логистических операторов. Для них эти материалы являются основными, обеспечивающими сохранность товаров в процессе транспортировки.

В прошлом году «Гофромир» запустил производство новой линейки — пузырьковой пленки с антистатическими свойствами. Компания прошла сложную процедуру сертификации и на данный момент является единственным в России производителем пленки, имеющим сертификат и протоколы лабораторных исследований, доказывающие подлинность антистатических свойств.

Параллельно «Гофромир» решает проблему перестройки логистики. С уходом западных поставщиков пришлось адаптировать закупочную политику. Сегодня более 90% сырья и комплектующих для производства пузырьковой пленки компания получает внутри страны. Оставшуюся нишу закрывают партнеры из Беларуси и Азербайджана.

Алексей Шмалько, руководитель направления, отмечает, что такая диверсификация позволила не только избежать простоев оборудования и сохранить качество продукции, но и во многом его улучшить.

На предприятии внедрена система наставничества. Это сокращает период адаптации вчерашних выпускников до минимума и формирует устойчивый кадровый резерв. Сейчас он очень нужен компании, поскольку одной из сложностей в компании считают недостаток производственных кадров. При штате компании свыше 400 человек существует дефицит операторов экструзионных линий и наладчиков.

В ближайший месяц к запуску готовится новая высокоскоростная линия шириной 150 сантиметров. Она сможет производить пленку размером пузырька 30 мм, а также многослойные комбинированные материалы. Новые мощности позволят увеличить количество рабочих мест и выпускать продукцию до 30 миллионов квадратных метров в год.