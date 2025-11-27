Гроссмейстер Сергей Карякин поучаствовал в турнире по шахматам в Домодедове

В Российском государственном гуманитарном университете прошел турнир по шахматам, где почетным гостем стал гроссмейстер Сергей Карякин. Студенты проверили свои силы в партии с профессионалом.

Сергей Карякин, президент Федерации шахмат Московской области, провел одновременную игру со студентами РГГУ.

«Мне будет интересно сыграть со студентами. Думаю, что ребята будут подготовленные — мне будет непросто», — добавил он.

Участие спортсмена в турнире вдохновило студентов. Многие испытали азарт и улучшили навыки логического мышления. Как рассказала студентка Анастасия Цыганкова, для нее шахматы — это хобби, которое «отвлекает и увлекает».

«Перед нами человек, который в четыре года начал играть, а в 12 стал гроссмейстером. Двадцать лет удерживал звание самого юного гроссмейстера в мире», — отметил исполняющий обязанности директора филиала РГГУ Евгений Сафонов

Ребята пообщались с Сергеем Карякиным — легендой шахмат. Этот опыт они запомнят надолго.