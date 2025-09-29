Гроссмейстер Сергей Карякин посетил центр «Авангард» в Одинцове

Знаменитый шахматист Сергей Карякин устроил сеанс одновременной игры в парке «Патриот» Одинцовского городского округа. Перед этим он пообщался с воспитанниками центра «Авангард», ответил на вопросы и поделился опытом.

Сенатор, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин ознакомился с работой центра военно-патриотического воспитания, побеседовав с курсантами. Во время визита гроссмейстер провел сеанс одновременной игры на десяти шахматных досках.

Как отметил сенатор, центр «Авангард» — это уникальная площадка, где формируются лидерские качества, чувство ответственности и готовность к служению Родине. По его словам, он всегда рад поделиться опытом и показать, что шахматы доступны всем — от новичка до профессионала. В Подмосковье активно ведут комплексную работу по популяризации шахмат среди жителей, в том числе подрастающего поколения.