«Грезил железной дорогой». Подросток из Серпухова побывал в кабине машиниста благодаря «Елке желаний»

В преддверии Нового года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил еще одну детскую мечту. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» он помог 13-летнему Дмитрию Гундиенкову из Серпухова побыть в роли машиниста электропоезда.

Дмитрий давно хотел побывать в кабине машиниста. Его мечту помог осуществить губернатор Андрей Воробьев. По его поручению подростку провели экскурсию совестно с Центральной пригородной пассажирской компанией. Он посетил кабину поезда и смог посидеть за пультом управления локомотива.

«Я всегда любил ездить на электричках, кататься в метро. Сегодня мне показали современный поезд — „Иволга“. Он такой классный, комфортный, удобный. И я не просто на нем прокатился, но и побывал в кабине машиниста», — поделился мальчик.