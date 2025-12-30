«Грезил железной дорогой». Подросток из Серпухова побывал в кабине машиниста благодаря «Елке желаний»
Андрей Воробьев исполнил мечту подростка из Серпухова на «Елке желаний»
В преддверии Нового года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил еще одну детскую мечту. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» он помог 13-летнему Дмитрию Гундиенкову из Серпухова побыть в роли машиниста электропоезда.
Дмитрий давно хотел побывать в кабине машиниста. Его мечту помог осуществить губернатор Андрей Воробьев. По его поручению подростку провели экскурсию совестно с Центральной пригородной пассажирской компанией. Он посетил кабину поезда и смог посидеть за пультом управления локомотива.
«Я всегда любил ездить на электричках, кататься в метро. Сегодня мне показали современный поезд — „Иволга“. Он такой классный, комфортный, удобный. И я не просто на нем прокатился, но и побывал в кабине машиниста», — поделился мальчик.
В кабине Дмитрий увидел приборы и мониторы с информацией о поезде. Машинист показал, как начинается движение и происходит торможение, а также дал мальчику самому подать гудок. После этого подросток убедился, что в будущем хочет сам стать управлять составом.
«Машинист, который мне все показывал, посоветовал идти в колледж, чтобы осваивать эту профессию. Я хочу всему научиться, хотя понимаю, что это очень сложно. Все-таки большая ответственность — управлять составом. Но пока я очень рад, что сбылась моя мечта и я узнал, как водят поезда», — говорит мальчик.
Всего Андрей Воробьев снял с «Елки желаний» три шара. Он уже осуществил мечту 11-летнего Сережи из Солнечногорска, который получил в подарок велосипед. В ближайшее время глава региона выполнит просьбу четырехлетнего Вити из Новоазовска.