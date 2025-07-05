ГРЭС в Шатуре покажут в студенческой программе об объектах энергетики России

Студенты Московского энергетического института сняли ролик про ГРЭС в Шатуре. Медиацентр вуза выиграл грант на реализацию проекта «Научно-популярное тревел-шоу об энергетике». Теперь съемочная группа знакомит зрителей с энергетическими объектами России.

Шатурская ГРЭС — одна из старейших электростанций России, первенец плана ГОЭЛРО. Ее построили на торфяных болотах. Для Шатуры ГРЭС стала градообразующим предприятием. В этом году электростанции исполняется 105 лет.

«На выходе мы хотим получить новый интересный формат, потому что до нас никто не посещал энерго-объекты в таком виде, не обозревал их работу изнутри, не общался со специалистами. Мы позиционируем себя от студента — студенту, поэтому мы считаем, что наш продукт уникален именно этим», — сказал главный редактор студенческого медиацентра НИУ «МЭИ» Александр Власов.

Электростанция в Шатуре стала вторым объектом энергетики, который посетила съемочная группа. До этого студенты сняли ролик о калязинском радиотелескопе. Посмотреть, что получилось у ребят, можно в социальных сетях Московского энергетического института.