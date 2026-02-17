Грейдеры и комбинированные дорожные машины вывели на уборку снега в Коломне

Новый циклон снова принес непогоду в Подмосковье — понедельник, 16 февраля, начался с сильного снегопада и метели. С первых часов прохождения циклона дорожные службы городского округа Коломна вышли на уборку снега.

Комбинированные дорожные машины расчищают Непецинское направление и основные маршруты транспорта в Коломне. Один грейдер работает в Колычеве и поселке Кирова, второй — в частном секторе в районе улицы Пионерской. Снег вывозят с улиц Зайцева и Зеленой, а также из переулка Советский в Озерах.

Техника работает в сельских населенных пунктах: Городищи, Никульское, Санино, поселок станции Непецино, Борисовское, Лукерьино, Ворыпаевка, Андреевское, Борисовское, Подберезники, Дубна, Мякинино, Возрождение, Шеметово, Большое Уварово, Бояркино, СНТ «Ягорма», Доношово, Мощаницы, Запрудный, Петрово, Хлопна, Клишино, Зиновьево, Марково.

«Работа дорожных и коммунальных служб выстроена по регламенту. Первостепенное внимание уделяем опасным участкам дорог, маршрутам общественного транспорта, дорогам с высокой интенсивностью движения», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.