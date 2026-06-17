Гребцы из Московской области завоевали 2 медали на чемпионате Европы

Представители Московской области показали выдающиеся результаты на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, Сергей Свинарев и Алексей Коровашков принесли в копилку сборной золотую и серебряную медали.

Сергей Свинарев, выступающий за областной Центр олимпийских видов спорта, стал победителем в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров среди мужчин. Серебряную медаль в этом виде программы заработал испанский спортсмен, а третье место досталось представителю Белоруссии.

Алексей Коровашков также выступил успешно, завоевав серебро в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров среди мужчин. Первое место в этой дисциплине занял чешский гребец, а замкнул тройку лидеров спортсмен из Греции.

Ранее, в мае 2026 года, Сергей Свинарев и Алексей Коровашков уже радовали болельщиков, завоевав золотые медали на первом этапе Кубка мира в Сегеде (Венгрия).

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошел с 11 по 14 июня в Монтемор-у-Велью (Португалия) и стал одним из ключевых международных стартов сезона для ведущих гребцов Старого Света.