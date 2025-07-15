Гребцы из Коломны и Химок завоевали два серебра на Кубке России

Подмосковные спортсмены стали серебряными призерами на Кубке России по гребле. Соревнования прошли в Казани с 10 по 14 июля. Об этом рассказали в Минспорта МО.

​В заплыве четверок без рулевого на два километра второе место заняли Оксана Ганичева, Анна Кореневская, Анастасия Середа и Ксения Чуркина. Они уступили соперницам из Москвы. Третьими финишировали представительницы Краснодарского края.

В заезде восьмерок без рулевого на два километра сборная Московской области также показала второе время. Серебро получили Елизавета Литвиненко, Виктория Соловьева, Дарья Ковалева, Екатерина Костюхина, Анастасия Любич, Анастасия Середа, Ксения Чуркина, Анна Кореневская и Оксана Ганичева. Девушек снова опередили столичные гребцы. Третье место оказалось у команды из Санкт-Петербурга.

Регион на соревнованиях представляли спортсменки из СШОР по академической гребле Коломны и СШОР по летним видам спорта Химок.

Кубок России по гребле прошел в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».