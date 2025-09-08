Гребцы из Богородского округа победили на этапе Кубка России

Состоялся третий этап Кубка России по гребле на лодках «Дракон» — «Дракон Мастерс 2025» в Богородском округе, который традиционно стал завершающим событием сезона для ветеранов и любителей этого зрелищного вида спорта. Спортсмены из Старой Купавны отличились в различных возрастных категориях и на разных дистанциях, подтвердив высокий уровень подготовки и мастерства.

В соревнованиях приняли участие 205 спортсменов из восьми регионов России, включая Москву, Нижний Новгород, Воронеж, Дзержинский, Псков, Тамбов, Пушкино и Звенигород. Купавинские гребцы показали замечательные результаты, завоевав 18 медалей разного достоинства: три золотых награды, 11 серебряных и четыре бронзовые.

Особенно зрелищной стала борьба на дистанции 500 метров, где местные гребцы продемонстрировали идеальную синхронизацию и мощный финишный рывок.

Эти соревнования стали настоящим праздником гребли, уровень подготовки команд растет с каждым годом, и купавинские спортсмены в очередной раз доказали, что являются одними из сильнейших в стране.

Торжественная церемония награждения прошла с участием представителей администрации Богородского округа, которые поздравили спортсменов и вручили заслуженные награды.

Закрытие сезона оставило яркие эмоции у участников и зрителей, а купавинские гребцы уже начали подготовку к новым спортивным победам в следующем сезоне.