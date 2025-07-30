Гребцы из Балашихи примут участие в чемпионате России

С 31 июля по 3 августа 2025 года в Старой Купавне пройдет Ветеранский чемпионат России «Мастерс» по гребле на байдарках и каноэ. В 2025 году ожидается участие спортсменов из 40 городов страны, в том числе и представителей из Балашихи.

Участники будут соревноваться на дистанциях международного стандарта — 200 и 2000 метров, а также на новой дистанции в 500 метров. Это уникальная возможность для спортсменов старшего возраста продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом и вдохновить молодое поколение гребцов.

Отметим, что чемпионат «Мастерс» проводят уже в 28-й раз. Традиционно он объединяет сильнейших ветеранов гребного спорта со всей России. Соревнования состоятся на гребном канале стадиона «Труд». В прошлом году состязания собрали более 190 участников, в этом сезоне прогнозируют не меньший интерес.