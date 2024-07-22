Гребенчатого тритона и чесночницу обыкновенную обнаружили в водоемах Подмосковья

Экологи обнаружили несколько краснокнижных животных в одном из водоемов в Луховицах. Среди них — уж обыкновенный, гребенчатый тритон и чесночница обыкновенная. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, такое скопление в одном месте редких представителей подмосковной фауны может говорить о благоприятном экологическом состоянии водного объекта.

Напомним, что летом прошлого года во время мониторинга редких видов флоры и фауны в одном из водоемов в Орехово-Зуеве экологи обнаружили крайне редкое водное растение — наяду тончайшую. Для Московской области эта была первая находка данного вида за всю историю.

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