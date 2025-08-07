Гражданский форум развития Подмосковья прошел в Раменском
Площадкой проведения VI гражданского форума «Социальная сфера» был выбран Раменский округ. Основными темами обсуждения в формате открытого микрофона были здравоохранение, образование, социальная защита и доступная среда.
Особое внимание на мероприятии уделили медицине. Проект «ЗдравКонтроль помогает решать различные вопросы через telegram-чаты с врачами. Например, жители активно пользуются чатом „Раменское здоровье“. Одна из проблем, с которой столкнулись пациенты в летний период, — это сложность записи к детским врачам — аллергологу и кардиологу. На запрос отреагировала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина.
«Поиск врачей идет постоянно, и мы, конечно, зависим от их желания. Мы очень плотно с этим работаем и в сентябре ждем выход детского кардиолога к вам», — сказала Елена Штукина.
В рамках форума не только обсудили основные вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи, а также социального благополучия жителей Московской области, но и поблагодарили профильных специалистов за проделанную работу.
«Я бы хотел сказать слова благодарности нашему главному врачу Сергею Маркитану. Это человек, который во всех сферах понимает, что он делает, к нему очень тепло относятся наши жители», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Помимо обсуждений на пленарной части, каждый желающий мог пройти диспансеризацию в мобильном центре здоровья и получить консультации от врачей-терапевтов. По словам специалистов, вся информация, полученная в результате обследования, уже через пару часов переносится в электронную медицинскую карту.
Мероприятие организовала Общественная палата Московской области в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль»
«Самое главное, мы не скрываемся от проблем, важно то, что Минздрав готов их решать. И на этих форумах мы видим, что люди слышат друг друга, происходит открытый, честный, конструктивный, а главное — результативный диалог», — подчеркнул председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Московской области, руководитель ФП «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.
Гражданский форум проводился уже в шестой раз. Встречи в таких форматах не на словах, а на деле влияют на решение самых актуальных вопросов социальной сферы.