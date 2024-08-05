Гражданина в федеральном розыске задержали в Коломне

Сотрудники Коломенского отдела Росгвардии задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске. По предварительным данным, он разыскивался за злоупотребление должностными полномочиями.

Патрулируя улицы, стражи порядка получили информацию, что в одном из государственных учреждений находится гражданин, который числится в федеральном розыске за ранее совершенное преступление. Прибыв на место, росгвардейцы задержали 69-летнего подозреваемого. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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