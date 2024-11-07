Гранты и субсидии выделят 12 предпринимателям из Подольска в этом году

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

На территории муниципалитета работают более 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. Заявки на поддержку части из них еще находятся на рассмотрении.

Глава городского округа Григорий Артамонов рассказал, что субсидии и гранты в 2024 году точно выделят 12 бизнесменам, но эта цифра еще не является окончательной.

«Есть много вопросов, которые тревожат наш бизнес, и администрация округа должна стать мостиком на пути к их решению», — отметил руководитель муниципалитета.

Благодаря мерам поддержки муниципального и областного уровня в Подольске за год в полтора раза увеличилось количество самозанятых. Более 900 консультаций получили предприниматели округа. Григорий Артамонов отметил, что очень важно формировать полезную и интересную повестку, повышать качество таких консультаций.

В Подольске также заработал сервис «Путь инвестора», который дает возможность решить множество вопросов онлайн. С его помощью предприниматели могут получить разрешение на строительство объектов, подобрать земельный участок, найти помещение для бизнеса и многое другое.

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