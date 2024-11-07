Гранты и субсидии выделят 12 предпринимателям из Подольска в этом году

На территории муниципалитета работают более 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. Заявки на поддержку части из них еще находятся на рассмотрении.

Глава городского округа Григорий Артамонов рассказал, что субсидии и гранты в 2024 году точно выделят 12 бизнесменам, но эта цифра еще не является окончательной.

«Есть много вопросов, которые тревожат наш бизнес, и администрация округа должна стать мостиком на пути к их решению», — отметил руководитель муниципалитета.

Благодаря мерам поддержки муниципального и областного уровня в Подольске за год в полтора раза увеличилось количество самозанятых. Более 900 консультаций получили предприниматели округа. Григорий Артамонов отметил, что очень важно формировать полезную и интересную повестку, повышать качество таких консультаций.

В Подольске также заработал сервис «Путь инвестора», который дает возможность решить множество вопросов онлайн. С его помощью предприниматели могут получить разрешение на строительство объектов, подобрать земельный участок, найти помещение для бизнеса и многое другое.

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