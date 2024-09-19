Гранты и субсидии. Как в Подмосковье поддерживают фермеров

В Подмосковье активно развивается выращивание ягод, включая клубнику, смородину, малину и голубику. Это перспективное направление для фермеров, которое обеспечивает продовольственную безопасность региона. О том, как подмосковному предпринимателю заработать на голубике, телеканалу «360» рассказала владелица фермы «Лисий хутор» Светлана Пономарева.

В 2020 году предпринимательница ушла с работы юристом и приобрела землю для выращивания голубики. Она получила специальное образование, купила трактор и выиграла подмосковный грант для агростартапов. Цель ее фермы — достигнуть производства 80 тонн ягод в год.

«Начать было несложно, потому что мы просто не понимали, в какую авантюру и какие сложности нас ждут на пути, поэтому мы начали несложно. И только потом уже поняли, как всё это сложно и совершенно не хватает знаний», — прокомментировала она.

Светлана начала заниматься ягодным бизнесом два года назад и уже собирает урожай клубники, хотя голубика даст плоды только на шестой год. По ее словам, начальные этапы не казались сложными, но позже фермеры столкнулись с нехваткой рабочей силы и отсутствием специальных знаний.

Для производства Светлана выбрала участок земли в Коломне. Предпринимательница подчеркнула, что такое решение она приняла, исходя из климатических условий и природных особенностей региона. Светлана также отметила, что климат Подмосковья может существенно различаться даже на расстоянии 40-50 километров.

На ферме ягодные культуры выращивают на открытом грунте, однако, в будущем Пономарева планирует установить туннели для защиты урожая. Будучи зависимой от погодных условий ферма получает поддержку от региональных властей. Например, Министерство сельского хозяйства Московской области предложило помощь аграриям, пострадавшим от майских заморозков.

«Нас предупредили, что мы можем взять в гидрометцентре справки о том, что были заморозки и все. И потом, поскольку я грантополучатель и я два раза в год отчитываюсь, я могу воспользоваться этой справкой, если не выполню взятое на себя обязательство по объему урожая и по суммам», — уточнила Пономарева.

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