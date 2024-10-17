Танцевальный ансамбль из Солнечногорска получил гран-при на международном конкурсе

пресс-служба администрации г .о. Солнечногорск

Фото: пресс-служба администрации г .о. Солнечногорск

Участники образцового детского коллектива Московской области «Мозаика» из солнечногорского дома детского творчества «Буревестник» завоевали гран-при на международном конкурсе-фестивале «Дети России. Бархатный сезон». Ансамбль также трижды стал лауреатом первой степени.

Мероприятие прошло в Сочи и собрало более 500 участников из разных регионов России.

«Мозаику» удостоили высшей награды за номер «Неуловимые» в номинации «Эстрадный танец» возрастной категории 10—12 лет. Первые места принесли три танца «Моя игра — мои правила», «Девчонка — военный шофер» и «Полюби себя».

«Переживаний было много. Сложные постановки нужно было станцевать перед строгим жюри, показать хореографию и передать настроение танца. Волнение усиливало и то, что „Мозаика“ представляла на международном конкурсе родной город Солнечногорск. Ребята получали такую высокую награду со слезами радости на глазах», — рассказала руководитель «Мозаики» Татьяна Шевчук.

Победители привезли с собой кубки и дипломы. Организатором конкурса-фестиваля выступило общественное фестивальное движение «Дети России».

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