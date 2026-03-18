Границы курганного могильника утвердили в Одинцове

Памятник был обнаружен в 1974 году в ходе разведок под руководством археолога Александра Векслера. Охраняемый комплекс относится к группе курганных могильников XI–XIII веков, связанных с древнерусской погребальной традицией и отражающих расселение и материальную культуру средневековой Руси.

В 2025 году на объекте провели дополнительные исследования. Зона расположена на правом берегу реки Саминка и представляет собой группу из шести курганов диаметром до 16 метров и высотой до трех метров. Несмотря на наличие старых грабительских ям, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Утверждение границ и режима использования территории закрепляет охранный статус памятника и обеспечивает его сохранность при дальнейшем хозяйственном и градостроительном освоении.