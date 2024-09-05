Границы и режим использования территории усадьбы Волконских утвердили в Электроуглях

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило границы и режим использования XVIII века расположен в Богородском городском округе в городе Электроугли.

Первым хозяином в 1770 году стал обер-провиантмейстер Окулов. При нем возвели усадебный дом с четырьмя флигелями в стиле русской готики, а вокруг них обустроили липовый парк.

В 1886 году усадьбу приобрел московский и богородский купец второй гильдии Петр Брунов. Новый владелец выстроил в парке отдельный одноэтажный деревянный дом с флигелями. В 1900 году на территории имения построили церковь Святой Троицы.

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