Границы и режим использования братской могилы утвердили в Балашихе

Областное управление культурного наследия утвердило границы и режим использования братской могилы в Балашихе. Памятник находится на улице 40 лет Победы.

Управление культурного наследия установило границы памятника, чтобы закрепить территорию мемориала и сформировать обязательные требования к ее исопльзованию.

«Режим предусматривает возможность проведения работ по сохранению, ремонту и реставрации, а также благоустройство и озеленение территории при условии сохранения исторического облика мемориала», — пояснили в ведомстве.

Также на территории запрещено новое строительство, размещение рекламы, организация парковок, прокладка дорог, самовольная рубка деревьев, проведение земляных работ и другие работы, которые могут повлиять на сохранность памятника.