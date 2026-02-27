Границы и режим использования братской могилы 1905 года установили в Орехово-Зуеве

Областное управление культурного наследия утвердило границы территории и режим использования братской могилы ковровских рабочих в Орехово-Зуеве. Там захоронены расстрелянные жандармами и казаками в 1905 году.

Мемориал находится на территории Ореховского кладбища. Установление границ закрепит территорию памятника и определит обязательные требования к ее использованию.

«Режим предусматривает проведение работ по сохранению, ремонту и реставрации, а также благоустройство и озеленение территории при условии сохранения исторического облика мемориала», — отметили в ведомстве.

на территории будет запрещено строительство, рубка деревьев, организация парковок и прокладка дорог.