Границы дома архитектора Стеженского в Перловских дачах утвердили в Мытищах

Дом архитектора Л. В. Стеженского на Перловских дачах, созданный на рубеже XIX–XX веков, официально признали памятником культурного наследия. Утвердили его границы, режим охраны и предмет защиты.

В XIX веке из-за экологических проблем в городах рос спрос на загородные дачи. Землевладельцы и купцы активно сдавали или перепродавали участки. В 1864 году Василий Перлов, который торговал чаем, купил 180 десятин в Подлипках и построил в сосновом лесу более 70 дач. В 1906 году его фирма обанкротилась, и земля с постройками ушла Удельному ведомству. После революции дачи национализировали и превратили в общежития для рабочих.

Впервые дом № 68 упоминается в 1909 году как проданный архитектору Леониду Стеженскому. Это типичная двухэтажная деревянная дача на каменном фундаменте с печным отоплением. В 1921 году ее муниципализировали, а в 1925 году Стеженскому отказали в возврате — к тому моменту там уже жили рабочие Вагонного завода.

Мастер модерна имел обширную практику в Москве. Среди его сохранившихся работ — доходный дом Воробьева и храм в Марфо-Мариинской обители.