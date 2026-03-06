Границы братской могилы защитников Москвы утвердили в Наро-Фоминске

Принятое распоряжение закрепляет охраняемую территорию мемориального комплекса и определяет правила ее использования. Эти меры направлены на сохранение памятника, защиту исторической среды вокруг него и поддержание первоначального облика мемориала.

История братской могилы связана с событиями Битвы за Москву. В конце 1941 — начале 1942 года через Любаново проходила линия фронта. На этой территории велись ожесточенные бои, в результате которых были разрушены жилые дома, а серьезные повреждения получили храм и усадебный парк.

После освобождения населенного пункта в январе 1942 года там начали хоронить погибших бойцов. Позднее в братскую могилу переносили останки солдат, найденные поисковыми отрядами в окрестностях.

Сегодня там покоятся 206 военнослужащих — среди них как установленные, так и неизвестные защитники страны. Памятник выполнен в виде двух стел, на которых высечены имена солдат.