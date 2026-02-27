Границы братской могилы 1918 года утвердили в Павловском Посаде

Главное управление культурного наследия Московской области определило границы братской могилы членов Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Карпова В.Н., Порейза Л.И. и четырех красногвардейцев. Они погибли 12 мая 1918 года во время контрреволюционного мятежа в Павловском Посаде.

Документ закрепляет точные пределы территории на улице Кирова и устанавливает понятные правила: любые работы там можно проводить только с учетом требований по сохранению памятника.

Разрешены мероприятия по его содержанию, ремонту, реставрации, а также благоустройство и озеленение, если они не меняют исторический облик места.

При этом запрещено строить новые здания, размещать рекламу, обустраивать парковки и дороги, вырубать деревья без согласования и проводить земляные работы без археологического контроля.

Такие ограничения ввели для того, чтобы сохранить сам мемориал и пространство вокруг него.