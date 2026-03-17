Границы археологического участка XVI-XVIII веков утвердили в Клину

Главное управление культурного наследия Московской области официально утвердило границы территории и порядок ее использования для недавно обнаруженного объекта археологического наследия. Речь идет об историческом культурном слое города Клин.

Это место выявили еще в прошлом году. Открытие сделали подмосковные археологи, когда проходила реконструкции участка водопроводной сети на улице Чайковского. Именно тогда ученые подтвердили наличие на этой территории древнего культурного слоя.

Специалисты тщательно обследовали местность, собрали материал, провели локальные земляные работы и заложили разведочный шурф.

Найти удалось фрагменты керамических сосудов, которые специалисты датировали XVI–XVIII веками. Эти находки стали неоспоримым доказательством того, что на данном участке в эпоху позднего Средневековья и Нового времени уже существовала городская застройка, формировавшая исторический облик Клина.

Теперь, с утверждением границ и особого режима использования, территория получает официальную защиту государства. Это означает, что при любых будущих градостроительных или хозяйственных работах археологический слой сохранят, а уникальные свидетельства прошлого останутся неприкосновенными.