Границы археологического памятника XVI-XVIII веков утвердили в Домодедове

Главное управление культурного наследния Подмосковья утвердило границы территории и режим использования Селища у деревни Павловское в Домодедове. Ранее там были найдены археологические свидетельства существования поселения и ведения хозяйства в XVI-XVIII веках.

Как рассказали в ведомстве, установка границ фиксирует территорию археологического памятника и определяет обязательные требования к ее сохранению.

«Принятые меры направлены на защиту культурного слоя, сохранение исторической среды и предотвращение повреждения археологических объектов при хозяйственной деятельности», — отметили в управлении.

Селище у деревни Павловское относится к памятникам археологии XVI-XVIII веков. На его территории были обнаружены характерные находки, в том числе фрагменты круговой керамики.

Благодаря утверждению границ территория будет защищена. Процедура создала условия для дальнейшего изучения и сохранения памятника.