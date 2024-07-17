Границу объекта археологического наследия утвердили в Сергиевом Посаде

Границу территории объекта археологического наследия «Стоянка — могильник „Минино 2“, палеолит, мезолит, неолит» утвердили в Сергиево-Посадском городском округе. Принятие соответствующего решения позволит сохранить памятник для дальнейших исследований.

По итогам обследования было найдено 139 предметов. В верхнем культурном слое обнаружены единичные находки эпохи неолита, а в верхнем горизонте нижнего культурного слоя — артефакты заднепилевской мезолитической культуры, а также предметы рессетинской финально-палеолитической культуры.

Полевые изыскания показали, что объект является сложным археологическим комплексом, объединяющим многослойную стоянку. Он представляет интерес для изучения культуры населения Центральной России в эпоху финального палеолита и мезолита.

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