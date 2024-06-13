Границу для изучения селища «Большие Вяземы-2» утвердили в Одинцовском округе

Культурный слой памятника истории представляет собой слой темного серо-коричневого суглинка с включениями мелких древесных угольков, кусочков обожженной глины и обломков круговой керамики.

Археологи нашли уникальные предметы быта того времени. Это 57 фрагментов круговых керамических сосудов. На основании анализа полученного археологического материала, селище можно датировать в рамках XIII-XVII веков.

Исследования объекта археологического наследия помогут узнать, как люди осваивали регион в древности, а также особенности топографии и планиграфии поселений эпохи Средневековья на территории современного Подмосковья.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта археологического наследия для его последующего изучения.

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