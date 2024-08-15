Границу археологического объекта «Селище Дубровицы 1» утвердили в Подольске

Главное управление культурного наследия Московской области завершило археологические полевые работы и определило границы объекта археологического наследия «Селище Дубровицы 1». Объект датируется третьей четвертью первого тысячелетия нашей эры и периодом с XII по XIX века. Объект расположен в городском округе Подольск.

Культурный слой памятника состоит из супеси различных оттенков и измельченного известняка, в котором присутствуют включения кирпичной крошки. В результате проведенных исследований специалисты нашли фрагменты керамических сосудов, относящихся к XII–XIX векам, осколки керамических сосудов и кремневых изделий, а также части каменных орудий.

Археологические находки указывают на существование селища в третьей четверти первого тысячелетия, в эпохи Средневековья и Нового времени (XII–XIX веков). Исследование объекта «Селище Дубровицы 1» открывает возможности для более детального изучения расселения и хозяйственного освоения региона в древности, а также позволяет лучше понять топографические и планировочные особенности селищ дьяковской культуры и поселений Средневековья на территории современного Московского региона.

Утвержденные границы способствуют сохранению объекта археологического наследия для дальнейшего изучения.

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