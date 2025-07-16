Гранаты времен Великой Отечественной войны обезвредили возле деревни Глухово

В Рузском городском округе сотрудники «Мособлпожспаса» успешно ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Опасные предметы обнаружил местный житель во время сбора грибов в лесу возле деревни Глухово.
Бдительный мужчина незамедлительно сообщил о находке в экстренные службы по номеру 112. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали две ручные гранаты РГД-33 и одну РПГ-40.
Боеприпасы находились вдали от жилых зон, поэтому их уничтожили на месте обнаружения. Сотрудники 265-й пожарно-спасательной части координировали все этапы операции.
В случае обнаружения подозрительных предметов жителей и гостей Московской области призвали не трогать их и срочно обратиться в службу спасения.
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