Гранату времен Великой Отечественной войны обезвредили в Волоколамске

Сообщение о снаряде поступило через «Систему-112» от жителя деревни Алферьево, который занимался подводной охотой на реке Ламе. Во время погружения он наткнулся на необычный предмет.

«Опасная находка была извлечена из водоема сотрудниками Центра по проведению спасательных операций особого риска „Лидер“ МЧС России. После чего специалисты ПСО № 2 выяснили, что взрывоопасным предметом является ручная противопехотная граната Ф-1 времен ВОВ. Взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, после чего отвезли его на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности», — пояснила заместитель начальника 203-й пожарно-спасательной части Ирина Месилова.

Операция прошла с соблюдением всех мер предосторожности. Благодаря слаженной работе спасателей и взаимодействию различных служб, потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей своевременно устранили.