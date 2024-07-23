Гранату времен Великой Отечественной войны обезвредили в Солнечногорске

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Взрывотехники «Мособлпожспаса» ликвидировали боеприпас времен Великой Отечественной войны в городском округе Солнечногорск. Об опасной находке сообщили жители местного садоводства.

По словам заместителя начальника ПСО-2 Дениса Совенкова, специалисты обнаружили ручную гранату РГД-33 в лесу в километре от СНТ. Взрывотехники обезвредили боеприпас на месте.

«Работники ГКУ МО „Мособлпожспас“ обеспечили взаимодействие сотрудников ПСО-2 с представителями администрации городского округа Солнечногорск и службами оперативного реагирования, а также безопасность проведения взрывотехнических работ», —рассказал Совенков.

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