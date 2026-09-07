Гран-при Москвы по дрифту провели на трассе в Раменском

Гран-при Москвы по дрифту 2026 провели на трассе RDRC Racepark в подмосковном Быково, несмотря на сложные погодные условия. Об итогах соревнований рассказали организаторы.

Решающие заезды прошли под сильным дождем, из-за чего сцепление с трассой постоянно менялось и пилотам приходилось корректировать технику. В финал вышли Евгений Крошилов на Nissan 200SX мощностью 520 лошадиных сил и Николай Горковенко на BMW M2 мощностью 750 лошадиных сил.

Крошилов оказался сильнее в решающей дуэли и занял первое место. Горковенко стал серебряным призером, а на третью ступень пьедестала поднялся Кирилл Шолдан, а четвертым финишировал Алексей Разинков, который днем ранее выиграл квалификацию с личным рекордом — 98 баллов.