Гран-при Москвы по дрифту провели на трассе в Раменском
Гран-при Москвы по дрифту 2026 провели на трассе RDRC Racepark в подмосковном Быково, несмотря на сложные погодные условия. Об итогах соревнований рассказали организаторы.
Решающие заезды прошли под сильным дождем, из-за чего сцепление с трассой постоянно менялось и пилотам приходилось корректировать технику. В финал вышли Евгений Крошилов на Nissan 200SX мощностью 520 лошадиных сил и Николай Горковенко на BMW M2 мощностью 750 лошадиных сил.
Крошилов оказался сильнее в решающей дуэли и занял первое место. Горковенко стал серебряным призером, а на третью ступень пьедестала поднялся Кирилл Шолдан, а четвертым финишировал Алексей Разинков, который днем ранее выиграл квалификацию с личным рекордом — 98 баллов.
Самым сложным на этом этапе стала погода — она менялась постоянно: то сильный дождь, то лужи, то океан, то видимость пропадала. Но как только мы прикатались к этим условиям, дальше все пошло легко. Эта победа — для моей семьи и команды, без них меня бы здесь не было. Призовой фонд? Все уйдет в автомобиль, без вариантов. Я живу этим каждый день — с утра до вечера, даже во сне думаю, что буду делать завтра.
Евгений Крошилов
В качестве приза он получил 500 тысяч рублей, Николай Горковенко выиграл 400 тысяч, а Кирилл Шолдан и Алексей Разинков — по 300.
Специальную награду за самый близкий проезд получили Евгений Крошилов и Владимир Мазаев — по 100 тысяч рублей.
Помимо основной программы, на площадке работали автомобильная выставка, симуляторы, дрифт-такси, детские зоны и воркаут-площадка. Из-за дождя организаторам несколько раз приходилось останавливать заезд: мокрое покрытие становилось слишком скользким для безопасных стартов.
Организаторы анонсировали возвращение гран-при Москвы по дрифту в следующем году.