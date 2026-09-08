Гран-при Москвы по дрифту на трассе RDRC Racepark прошел в Раменском

Евгений Крошилов стал победителем гран-при Москвы по дрифту 2026 года. Финал соревнований прошел 6 сентября на трассе RDRC Racepark в Раменском.

Гонки продолжались два дня. Одним из главных факторов для пилотов стала переменчивая погода: во время заездов трасса несколько раз переходила из сухого состояния в мокрое, поэтому участникам приходилось корректировать технику в зависимости от сцепления с покрытием.

Крошилов выступал на Nissan 200SX мощностью 520 лошадиных сил. В решающем заезде под сильным дождем он оказался быстрее Николая Горковенко на BMW M2 мощностью 750 лошадиных сил. Третьим стал Кирилл Шолдан на BMW 3-Series мощностью 450 лошадиных сил.

Четвертое место занял Алексей Разинков, управлявший BMW E36 мощностью 620 лошадиных сил. Днем ранее он выиграл квалификацию, набрав 98 баллов — лучший результат в своей карьере.

Отдельную награду «За самый близкий проезд» получили Евгений Крошилов и Владимир Мазаев.

Помимо соревнований, на территории автодрома прошли автомобильная выставка и заезды на симуляторах. Для зрителей также работали дрифт-такси, детские площадки и зона воркаута.

Мероприятие прошло в рамках целей госпрограммы «Спорт России».