Велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race пройдет в Одинцове 31 мая

Первый велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race пройдет 31 мая в Парке Малевича в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гравийная гонка в одном из лучших парков Подмосковья станет новой страницей в истории проекта. Гревел сочетает в себе элементы шоссейного велоспорта и маунтинбайка, предоставляя возможность быстрой езды по пересеченной местности.

Для взрослых участников предусмотрены дистанции: «Гонка» на 80 км (только для гравийных велосипедов), а также заезды на 80, 50 и 20 км. Для юных велосипедистов организованы дистанции: 5 км (5–8 лет), 10 км (9–12 лет) и 15 км (13–17 лет).

Для участия потребуются исправный велосипед, шлем, медицинская справка, подписанный дисклеймер (согласие родителей для несовершеннолетних), а для гонки на 80 км — спортивная страховка.

Парк Малевича — одно из самых живописных мест Подмосковья, расположенное в Одинцовском городском округе. Его ландшафт идеально подходит для проведения спортивных мероприятий любого уровня. Gran Fondo Russia — крупнейшая серия любительских шоссейных велозаездов в стране, существующая более 10 лет. Всего в новом сезоне в Московской области запланированы четыре старта серии.

Маршрут, подробные правила участия и регистрация доступны на официальном сайте Gran Fondo Russia.