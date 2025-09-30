График выездных обследований на октябрь опубликовали в Пушкинской больнице

Обследования в мобильных комплексах проводятся по предварительной записи, осуществляемой через поликлиники, в рамках программы диспансеризации населения. График выездной работы диагностических пунктов был сформирован с учетом потребностей и пожеланий жителей отдаленных населенных пунктов округа, с целью обеспечения максимальной доступности медицинской помощи и проведения своевременной диагностики заболеваний.

Как отметил заведующий центром медицинской профилактики Пушкинской больницы Абдрахим Джалиев, записаться на обследование можно в амбулаториях и поликлиниках, куда, согласно опубликованному графику, будут направлены мобильные комплексы. Запись производится по направлению лечащего врача в рамках планового обследования или первого этапа диспансеризации. Передвижной флюорограф будет работать с 09:00 до 13:00. В октябре мобильный флюорограф посетит Черкизово, Лесные Поляны, Зеленоградский, Царево, Алешино, Ельдигино, а также неоднократно будет дежурить возле поликлиники № 9 в Ивантеевке. Маммографическое обследование можно пройти на одном из четырех аппаратов, имеющихся в распоряжении Пушкинской больницы. В настоящее время, в связи с проведением капитального ремонта в поликлиниках в Пушкино и Ивантеевке, два стационарных маммографа временно не функционируют.

Для удобства жительниц, мобильный маммограф по несколько дней в неделю будет вести прием на базе поликлиники № 1 в Пушкино и поликлиники № 9 в Ивантеевке с 09:00 до 14:00.