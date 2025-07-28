График школьных каникул опубликовали в Подмосковье

Подмосковные школьники продолжат учиться по триместровой системе. По графику предусмотрено шесть модулей и пять периодов каникул, сообщили в Минобразования МО.

Расписание на 2025-2026 учебный год:

1 модуль: 01.09.2025 — 05.10.2025; каникулы: 06.10.2025 — 12.10.2025;

2 модуль: 13.10.2025 — 16.11.2025; каникулы: 17.11.2025 — 23.11.2025;

3 модуль: 24.11.2025 — 29.12.2025; каникулы: 30.12.2025 — 11.01.2026;

4 модуль: 12.01.2026 — 22.02.2026; каникулы: 23.02.2026 — 01.03.2026;

5 модуль: 02.03.2026 — 05.04.2026; каникулы: 06.04.2026 — 12.04.2026;

6 модуль: 13.04.2026 — 26.05.2026; каникулы: 27.05.2026 — 31.08.2026;

В ведомстве дополнили, что также ежемесячно по апрель во внеурочное время будут проводиться проектно-консультационные дни. Посещение таких занятий будет с согласия родителей и учителей. Цель встреч — улучшение образовательно-развивающего пространства в школах, а также формирование самостоятельности и ориентации в инфополе у учеников.