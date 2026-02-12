График работы Центральной библиотеки в Чехове изменится

С 16 февраля этого года библиотека, расположенная на улице Лопасненская, перейдет на семидневную рабочую неделю. Это связано с повышением качества услуг и доступности для всех читателей.

С указанной даты Центральная библиотека начнет работать ежедневно. Это позволит жителям и гостям муниципального округа более свободно планировать свое время для посещения.

В рамках нового графика двери учреждения культуры будут открыты для обслуживания посетителей и по понедельникам с 9:00 до 18:00. Со вторника по субботу библиотека будет работать с 11:00 до 21:00, а в воскресенье — с 11:00 до 19:00. Последний день месяца — санитарный день, в который библиотека будет закрыта.

Кроме того, учреждение культуры будет функционировать без закрытия на обеденный перерыв. Это позволит читателям обслуживаться в течение всего рабочего дня.