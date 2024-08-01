График работы центра поддержки «Автодор» на ЦКАД изменится 2 августа

Минтранс Подмосковья предупредил об изменении режима работы Центра поддержки и обслуживания госкомпании «Автодор». Временный график запустят 2 августа.

Центр поддержки и обслуживания госкомпании «Автодор» на 180-м километре ЦКАД со 2 августа будет работать по этому графику:

— с понедельника по четверг: с 9:00 до 18:00;

— в пятницу: с 9:00 до 16:45;

— с субботы по воскресенье: выходной.

Информацию можно уточнить у специалистов круглосуточного Единого контактного центра по номеру *2323 и на сайте avtodor-tr.ru.

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