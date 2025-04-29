График работы Центра крови Подмосковья изменится в майские праздники

Центр крови Подмосковья будет принимать доноров 30 апреля, а также 3, 4, 8 и 11 мая. В это время подразделения в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске работать не будут — они будут закрыты 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 мая.

«В майские праздники вклад доноров в здоровье пациентов Московского областного региона остается таким же важным и ценным! Служба крови Подмосковья непрерывно продолжает помогать людям, проходящим лечение в больницах. Поэтому, очень ждем вас в межпраздничные дни», — сообщила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Внимание доноров обращают на то, что 30 апреля и 8 мая сдать кровь в московском центре можно будет с 08:00 до 13:00, в остальные рабочие дни — до 14:00. При этом, 1, 2, 9 и 10 мая — выходные. С 12 мая все отделения службы крови Подмосковья вернутся к обычному графику работы.