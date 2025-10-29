График работы сотрудников БТИ в МФЦ Подмосковья изменится в ноябрьские праздники

Во вторник, 4 ноября, в России отметят День народного единства. В связи с этим график работы сотрудников Бюро технической инвентаризации Московской области в многофункциональных центрах изменится.

Специалисты бюро будут работать 1 и 3 ноября, а 2 числа запланирован выходной. День народного единства традиционно станет нерабочим.

С 5 ноября все сотрудники организации в МФЦ будут работать по установленному графику.

Посетителям рекомендуют заранее уточнить расписание перед визитом.

Чтобы сэкономить время, можно записаться в многофункциональный центр на портале государственных услуг Московской области, в приложении «Добродел», через цифрового помощника в Telegram или по номеру 122.

Сведения об услугах бюро доступны на сайте учреждения и в окнах в МФЦ, а также на горячей линии по номеру +7(498)568-88-88.

Дополнительные данные о работе БТИ доступны в чат-боте.