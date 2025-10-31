График работы регоператора Воскресенского кластера изменится в праздничные дни

Офисы регионального оператора Воскресенского кластера не будут работать 3 и 4 ноября. Прием граждан 1 ноября сократят на один час. С 5 ноября офисы вернутся к обычному графику работы: понедельник, среда и пятница с 09:00 до 18:00 с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00.

При этом логистические и технические службы продолжат обеспечивать полный цикл обращения с отходами в ежедневном режиме. В праздничные дни жители и организации могут получить консультацию по всем вопросам по горячей линии: 8 (800) 511-76-72, которая будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

На сайте регоператора доступны онлайн-сервисы: заявители могут задать вопрос через форму обратной связи, скорректировать данные квитанции, отправить заявку на заключение договора, заказать вывоз отходов и оплатить услуги. Это позволяет решать большинство вопросов без посещения офисов даже в праздничные дни.