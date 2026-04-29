График работы расчетного центра Подмосковья изменится в майские праздники

В связи с предстоящими праздничными днями вносятся коррективы в график работы клиентских офисов Единого расчетного центра Московской области. В четверг, 30 апреля, все офисы завершат обслуживание посетителей на час раньше установленного расписания

Выходными днями для клиентских служб объявлены 1 и 3 мая.

Что касается 2 мая, то в эту дату подавляющее большинство офисов будет работать в обычном режиме, однако посетителям рекомендуют предварительно уточнить время работы конкретного подразделения по ссылке.

В любой праздничный или будний день решить возникающие вопросы, связанные с начислениями за жилищно-коммунальные услуги, можно дистанционно. Для этого предназначены личный кабинет пользователя на сайте центра, а также круглосуточная телефонная линия по номеру 8 499 444-01-00.

Онлайн-сервисы, включая личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», доступны ежедневно с 6:00 до 23:00.