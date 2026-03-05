График работы расчетного центра Подмосковья изменится с 7 по 10 марта

Единый расчетный центр Московской области опубликовал расписание работы клиентских офисов в период праздничных дней, приуроченных к 8 Марта. В субботу большинство учреждений завершат прием посетителей на час раньше обычного графика.

Воскресенье, 8 марта, и следующий день объявлены выходными — в этот период все подразделения будут закрыты. Во вторник, 10 марта не будут работать центральные офисы компании. С 11 марта обслуживание клиентов возобновится в стандартном режиме.

Подробный график работы офисов в период с 7 по 10 марта размещен на официальном сайте расчетного центра.

В праздничные и будние дни все желающие смогут решить вопросы, связанные с начислениями за коммунальные услуги, дистанционно — через личный кабинет на сайте и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Они доступны ежедневно с 6:00 до 23:00.

Также консультации дают по номеру телефона 8 499 444-01-00.